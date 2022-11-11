Стала известна официальная причина смерти основателя "Ласкового мая"

Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Перенесенный коронавирус ускорил смерть основателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на звукорежиссера Олега Андреева.

Андреев, работавший с Кузнецовым последние 35 лет, ранее ознакомился официальным заключением медиков. Сейчас мужчина совместно с другими друзьями покойного музыканта помогает его маме и участвует в организации похорон.

По словам Андреева, причиной смерти Кузнецова стал оторвавшийся тромб, который застрял в кровеносных сосудах сердечной мышцы на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Он добавил, что коронавирус музыкант перенес примерно год назад.

Звукорежиссер вспомнил, что созванивался с другом за полтора часа до трагических событий. Кузнецов тогда хорошо себя чувствовал.

"Мы договорились, что будем доделывать песни, которые он написал для Семена Розова (с этим исполнителем Кузнецов работал последние несколько лет. – Прим. ред.)", – рассказал Андреев.

7 ноября стало известно, что создатель коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет. Его похоронят 13 ноября в Оренбурге.



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