Умерший в Кейптауне актер Березин в последние месяцы жил без дома и денег

Фото: кадр из фильма "Курьер на восток"; режиссер – Александр Басаев, Мурат Джусойты; производство – Studio FB-33

Российский актер Артур Березин, погибший в Кейптауне 29 октября, в последние месяцы жил в ЮАР без дома и денег. Об этом свидетельствует переписка артиста с его знакомым Алексеем Ждановым, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Пока тяжело, кино еще не снимают, была забастовка в Голливуде на полгода, а без денег везде не курорт", – отмечал Березин в переписке.

По его словам, он жил на пенсию, постоянно меняя места жительства.

"То с конями на ферме был, сейчас перебрался в более цивильное место на пару месяцев. Хозяева улетели в Европу, а я с собаками остался. Там дальше видно будет", – рассказал актер в одном из последних сообщений Жданову.

В конце октября бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Иосиф Ткач был убит вместе со своей супругой Людмилой в Баку. Позже был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 51-летний Ислам Надиев.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил российским следователям сотрудничать с коллегами из Азербайджана при расследовании убийства Ткача и его жены.

