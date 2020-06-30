В столице временно ограничили возможность оплаты парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возможность оплатить парковку в столице временно ограничили 30 июня. В этот период автомобилистам не будут выписывать штрафы за неоплату парковки, заявили представители Московского паркинга в Twitter.
"На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку", – говорится в сообщении.
Столичным водителям принесли извинения за доставленные неудобства, уточнив, что об окончании профилактики сообщат дополнительно.
По всем вопросам, связанным с парковкой в городе, автовладельцы могут обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 (495) 539 54 54 или 3210 с мобильного.
При этом автомобилистов ранее призвали быть внимательными при парковке 1 июля. В АМПП добавили, что парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам.
Ранее сообщалось, что в приложении "Парковки Москвы" появится функция обжалования штрафов. После обновления приложения пользователи смогут также искать с его помощью парковочные места для инвалидов и зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц.
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