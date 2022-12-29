Общественно-жилая застройка появится на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общественно-жилая застройка появится в границах районов Западное Дегунино и Бескудниково на севере столицы в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Как рассказала руководитель комитета Анастасия Пятова, суммарная поэтажная площадь объекта составит около 380 тысяч квадратных метров.

"Из них почти 150 тысяч квадратных метров отведено под общественно-деловую застройку, которая включает в том числе ФОК с бассейном, поликлинику с женской консультацией и психоневрологический диспансер, а также детский сад и школу", – приводятся в сообщении ее слова.

Пятова отметила, что медицинские и образовательные учреждения планируется передать Москве.

Решение о проведении торгов на заключение договора о КРТ одобрили 28 декабря на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), возглавляемой Сергеем Собяниным.

Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.

Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.

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