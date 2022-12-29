17:32Город
Общественно-жилая застройка появится на севере столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Общественно-жилая застройка появится в границах районов Западное Дегунино и Бескудниково на севере столицы в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
Как рассказала руководитель комитета Анастасия Пятова, суммарная поэтажная площадь объекта составит около 380 тысяч квадратных метров.
"Из них почти 150 тысяч квадратных метров отведено под общественно-деловую застройку, которая включает в том числе ФОК с бассейном, поликлинику с женской консультацией и психоневрологический диспансер, а также детский сад и школу", – приводятся в сообщении ее слова.
Пятова отметила, что медицинские и образовательные учреждения планируется передать Москве.
Решение о проведении торгов на заключение договора о КРТ одобрили 28 декабря на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), возглавляемой Сергеем Собяниным.
Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.
Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.
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