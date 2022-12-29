Московские рентгенологи оставили более 100 тыс комментариев о работе сервисов ИИ

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В столице подвели итоги конкурса среди рентгенологов, которые применяют в работе сервисы на основе искусственного интеллекта. Победу в конкурсе одержали шесть врачей, которые в течение года активнее всего оценивали применяемые для анализа лучевых исследований технологии компьютерного зрения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что конкурс существует три года. За это время в нем приняли участие около 500 специалистов, которые оставили более 100 тысяч комментариев.

Заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что в настоящее время алгоритмы доступны рентгенологам 150 медучреждений, в том числе детских. А за последний год в 1,5 раза увеличилось число врачей, использующих сервисы ИИ в повседневной практике.

"Мы интенсивно сотрудничаем с разработчиками этих сервисов, в частности, собираем отзывы врачей и передаем их ИТ-специалистам. В рамках этой работы также проводим конкурс и награждаем самых активных рентгенологов, которые помогают совершенствовать алгоритмы", – отметил он.

В свою очередь, директор столичного Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Юрий Васильев отметил, что врачи-рентгенологи дают обратную связь в двух форматах: в виде ответа "Согласен" или "Не согласен" с мнением ИИ, а также в виде развернутого оценочного комментария.

"Чем более подробные комментарии оставляют рентгенологи, тем больше информации о необходимых усовершенствованиях и доработках получают ИТ-специалисты", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что рентгенологи Москвы научились определять еще две патологии с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть позволяет диагностировать протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ, а также опухоль надпочечников на КТ. Замруководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что умные алгоритмы помогают рентгенологам уже по 17 направлениям исследований.

До этого Тыров рассказал, что в столице в этом году сервисы искусственного интеллекта обработали уже более семи миллионов лучевых исследований. По его словам, ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований.



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