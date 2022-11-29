Фото: stroi.mos.ru/МОСКОМАРХИТЕКТУРА

Многофункциональный жилой комплекс появится на Фрунзенской набережной в столичном районе Хамовники. Проект согласовала Москомархитектура, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, жилой квартал расположится на территории Постоянной Всесоюзной строительной выставки, где в начале 30-х годов был возведен комплекс павильонов в стиле позднего конструктивизма.

"Комплекс сформируют здания трех типов. Лаконичные пятиэтажные корпуса, соединенные общей частью, передают дух эпохи конструктивизма. Дом-пластина отсылает к окружающей сталинской застройке и поддерживает ритм и пропорции домов на набережной", – рассказал Кузнецов.

Он отметил, что самой современной частью проекта станут девятиэтажные башни со скругленными торцами.

Предполагается, что корпуса отделают алюминиевыми кассетами и элементами из архитектурного бетона. Также в отделке используют периметральное ленточное остекление, деревянные оконные профили, латунь и металл в ограждениях балконов, а парапет кровли оформят декоративными стеклянными трубками.

Ранее сообщалось, что в Бумажном проезде на севере столицы построят бизнес-центр с индивидуальным выходом в парк. Объект возведут в рамках последней очереди офисного квартала Stone Towers. Центральной частью благоустройства офисного проекта станет парк площадью 5 тысяч квадратных метров, территорией которого смогут пользоваться как резиденты, так и жители района.

До этого стало известно, что на Бутырской улице в Москве появится бизнес-центр в форме спирали. Площадь нового объекта составит 18,9 тысячи "квадратов".

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