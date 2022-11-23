Бизнес-центр с выходом в парк появится в Бумажном проезде

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Бизнес-центр с индивидуальным выходом в парк построят в Бумажном проезде на севере столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Уточняется, что объект возведут в рамках последней очереди офисного квартала Stone Towers.

"Фасады башни, выполненные из стеклофибробетона, предполагают увеличенную площадь остекления. Глубокое сине-зеленое цветовое решение создаст гармоничный образ и впишет бизнес-центр в сложившуюся ткань городской застройки", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В пресс-службе отметили, что общая площадь 19-этажной офисной башни составит 40 тысяч квадратных метров. Сквозное лобби БЦ свяжет Бумажный проезд и офисный парк.

В Москомархитектуре подчеркнули, центральной частью благоустройства офисного проекта станет парк площадью 5 тысяч квадратных метров, территорией которого смогут пользоваться как резиденты, так и жители района.

Всего в рамках проекта офисного квартала строятся четыре башни, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что объект появится по адресу Бумажный проезд, владение 19.



1 из 7

Ранее сообщалось, что на Бутырской улице в Москве появится бизнес-центр в форме спирали. Площадь нового объекта составит 18,9 тысячи "квадратов".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что благодаря форме спирали получится увеличить поэтажную площадь и создать неплохие видовые характеристики, а благодаря подсветке консолей – подчеркнуть ступенчатый ритм фасадов, что ночью будет создавать эффект "парящих" этажей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!