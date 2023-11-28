Городские службы продолжают очищать столичные улицы от снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные коммунальщики продолжают очищать улицы от снега, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Накануне к очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега специалисты привлекли дополнительные силы. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Накануне Сергей Собянин принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб из-за непогоды. В частности, речь идет о сотрудниках Мосгаза, Мосводоканала. По словам мэра, в столице рекордные снегопады, сегодня потепление, затем всю неделю будет идти снег.

Он подчеркнул, что коммунальщики работают на пределе своих сил из-за тяжелых погодных условий. Чтобы активно убирать снег и наводить порядок, были привлечены дополнительные силы.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на понедельник. На дорогах образовалась гололедица и снежные заносы. В столичном районе из-за непогоды объявили оранжевый уровень погодной опасности. Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что небольшой снег будет идти в городе в течение недели, еще один снегопад прогнозируется в четверг, 30 ноября. Высота снежного покрова в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров, снег не растает до весны.

Высота сугробов в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров