Подсветка более 2,8 тысячи объектов отключалась в Москве в ходе акции "Час Земли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в 13-й раз присоединилась к акции "Час Земли. 27 марта с 20:30 до 21:30 отключалась подсветка более 2,8 тысячи зданий, сооружений и городских территорий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, потухла декоративная подсветка Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона "Лужники".

На час "погасли" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Помимо этого, впервые выключили зеленую тематическую ландшафтную подсветку Бульварного кольца и Воробьевых гор.

В 2021 году мероприятие посвятили теме открытости экологической информации. Москвичам рассказали, как и где получать информацию такого рода, чего они вправе ждать от государства и бизнеса и как они как граждане могут способствовать экологической открытости.

На ВДНХ выключалась подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арок главного входа и зоны знаменитого животноводческого городка.

Также к акции в столице присоединились девять железнодорожных вокзалов – Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский и Ленинградский.

Телеканал Москва 24 также присоединился к флешмобу. В студии во время прямого эфира был выключен свет. Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков рассказал о самой акции, а эксперты и звездные гости развенчали мифы и пояснили, приносит ли масштабное отключение электроэнергии глобальную пользу экологии нашего общего дома.

В преддверии проведения акции Мосприрода организовала экомарафон "Выключай свет: включай заботу о планете". В городе прошли порядка 30 эколого-просветительских мероприятий. Горожанам провели мастер-классы, викторины, лекции, экосоветы и многое другое.

Москва участвует в данной акции с 2009 года. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

"Час Земли" проводится ежегодно. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира.

