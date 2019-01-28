Сильный снегопад не повлиял на теплоснабжение в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сильный снегопад, который накрыл столицу в минувшие выходные, не привел к сбоям в теплоснабжении. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

По данным МОЭК, снегопад не повлиял на снабжение москвичей теплом. "Обесточенных потребителей не было", уточнил представитель компании Агентству "Москва".

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на выходных 26 и 27 января снегопады принесли в столицу почти половину месячной нормы осадков. Сугробы выросли до 52 сантиметров. По данным синоптиков, количество осадков, выпавших в Москве с начала месяца, уже превысило январскую норму на 50%.

Коммунальные службы будут чистить улицы от последствий мощного снегопада еще около недели. Водителям рекомендовали по возможности не садиться за руль, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.