Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за гололеда

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные городские службы отслеживают ситуацию на дорогах в связи с прогнозируемым гололедом. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Сегодня до 18:00 в столице местами возможен гололед. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости специалисты проводят работы в соответствии с погодными условиями.

Горожан призвали быть аккуратнее. В частности, водителям необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Ранее сообщалось, что из-за высокой вероятностью образования наледи на дорогах в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 28 января.

По словам ведущего метеоролога "Гисметео" Леонида Старкова, гололед стал визитной карточкой нынешней зимы. Он отметил, что столь частые перепады температур, приводящие к образованию наледи, достаточно редки в истории метеонаблюдений.



Москвичей предупредили о гололедице до вечера 28 января

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