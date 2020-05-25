Москвичей призвали не приходить в центры госуслуг без предварительной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей попросили приходить в центры государственных услуг "Мои документы" по предварительной записи.

Ранее в соцсетях появились сообщения об очередях возле центров госуслуг, говорится в комментарии пресс-службы "Мои документы" на официальном сайте.

"Действительно, в нескольких центрах у входа утром наблюдались небольшие скопления людей, которые пришли как по предварительной записи, так и без нее. Некоторые посетители пришли раньше назначенного времени. Обращаем внимание, что центры госуслуг в связи с эпидемией коронавируса сейчас работают исключительно по предварительной записи", – рассказали представители организации.

Так, сотрудники центров выходят на улицу к людям, ожидающим очереди, с просьбой соблюдать соцдистанцию. В настоящий момент в центры пускают по пять человек при выдаче талонов электронной очереди, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Окна для записи распределены таким образом, чтобы избежать скопления людей. "Центры госуслуг еще раз убедительно просят жителей приходить точно к назначенному времени", – добавили в пресс-службе "Мои документы".

Центры госуслуг "Мои документы" ограничили прием москвичей с 30 марта. Большую часть услуг людям предоставляют в онлайн-формате: подать заявление на оформление медицинского полиса, рассчитать и пересчитать платежи по ЖКХ, получить выписку из ЕГРН и многое другое.

С 25 мая в Москве возобновили работу некоторые центры госуслуг "Мои документы". Для визита в них люди должны надеть маски и перчатки.