Два дополнительных входа в Московский зоопарк временно закрыли из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два дополнительных входа в Московский зоопарк временно недоступны из-за непогоды. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале зоосада.

Так, посетители не смогут зайти в зоопарк через вход, который расположен по адресу улица Большая Грузинская, дом № 1, строение 103. Закрыт вход и около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию на Большой Грузинской.

Они будут вновь открыты, когда пройдет дождь, уточнили в пресс-службе зоосада.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве на этой неделе почти каждый день ожидаются дожди. При этом воздух в городе будет прогреваться.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода придет в столицу в августе. По его словам, скорее всего, последний месяц лета по температурному режиму и количеству осадков окажется в пределах нормы. Вместе с тем не исключено, что в отдельные дни будет наблюдаться потепление до 30 или похолодание до 14 градусов.



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