Загрутдинов: два корпуса ввели в районе Бабушкинском по реновации

Фото: пресс-служба Депстроя

Глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал о введении в эксплуатацию двух жилых корпусов в Бабушкинском районе по программе реновации.

"В Бабушкинском районе по адресу улица Осташковская, дом № 9, корпус 2 ввели в эксплуатацию два жилых корпуса на 540 квартир для переселения по программе реновации", – уточнил он.

Здания переменной этажности объединили подземной автостоянкой. Фасады жилых корпусов сделали из светлого керамогранита. Акцент решили сделать на окнах, лоджиях и балконах, окрасив их в темные оттенки.

Здесь обустроили:

166 однокомнатных квартир;

238 – двухкомнатных;

132 – трехкомнатных;

4 – четырехкомнатных.

Кроме того, были также оборудованы шесть квартиры для маломобильных граждан. Их особенность состоит в увеличенных коридорах и специальной сантехнике.

Новое жилье предоставляется с готовой отделкой. В каждом корпусе обустроены:

вестибюль;

лифтовый холл;

помещение для хранения уборочного инвентаря;

зона для размещения почтовых ящиков;

технические помещения;

два лифта грузоподъемностью 1 000 килограмм и 400 килограмм.

Кроме того, для новых жильцов предусмотрели системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

В рамках реализации проекта прилегающие территории были благоустроены. Здесь установили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Ранее в столичном районе Лефортово построили жилой комплекс по программе реновации. Отделка жилых помещений была выполнена в соответствии со стандартами. На первых этажах дома расположились колясочная, комнаты консьержа, а также пространства для предприятий социально-бытовой направленности.

Кроме того, для жителей функционируют подземная парковка и четырехэтажная стоянка с лифтом. Близлежащую территорию дома озеленили.

В 2022 году по программе реновации в Москве расселили 214 домов. Обладателями нового жилья стали 38 тысяч человек. Наибольшее количество домов расселили в ЮВАО – 38.



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