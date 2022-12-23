Еще 11 пунктов сбора новогодних подарков "Москва помогает" открылись в столице

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В пятницу, 23 декабря, в столице открылось еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает", в которых горожане могут передать сладкие наборы, игрушки, книги для детей, живущих в новых регионах РФ, а также теплые вещи, предметы личной гигиены и поздравления для участников СВО. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Москвичи уже отметили удобство расположения точек и новогоднюю атмосферу, созданную благодаря украшенным домикам-шале. С декабря в столице собрано почти 43 тысячи новогодних подарков", – приводятся слова Драгуновой на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что наиболее популярной передачей от москвичей являются теплые вещи для участников СВО. Так, горожане передали более 20,2 тысячи предметов. Кроме того, жители столицы принесли свыше 12 тысяч сладких новогодних наборов, а также почти пять тысяч детских книжек и игрушек.

Новые пункты можно найти по следующим адресам:



арка главного входа ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 227);

переход от Манежной площади к площади Революции;

Парк Горького;

Городецкая улица, владение 1;

Ореховый бульвар, владение 24;

Бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

Профсоюзная улица, владение 41;

Сиреневый бульвар, владение 1.

смотровая площадка "Воробьевы горы" (улица Косыгина, дом 28);

каток в парке Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом 51);

парк "Сказка" (Крылатская улица, дом 18).

Департамент спорта столицы курирует домики-шале по следующим адресам:Ранее сообщалось, что более 1,4 тысячи столичных волонтеров работают на пунктах сбора новогодних подарков для детей из новых регионов РФ и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Добровольцы принимают подарки от горожан, осуществляют их сортировку, проверяют сроки годности и упаковывают в стилизованные коробки.

До этого стало известно, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они подготовили для адресатов мягкие игрушки и другие новогодние сувениры. Их планируют отправить в ближайшее время.



В столице открылись пункты "Москва помогает"

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