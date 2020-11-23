Свыше 9 тыс единиц техники ликвидируют последствия снегопада в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств – более 9 тысяч единиц техники и более 40 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, специалисты убирают дороги, тротуары, дворовые территории. Также в городе очищают кровли, а собранный снег вывозят на снегосплавные пункты, отметил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что 22 ноября была проведена сплошная противогололедная обработка дорог, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках МКАД и в ТиНАО дежурили тягачи.

По его словам, особое внимание коммунальные службы уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ж/д станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы, парковкам.

Ранее москвичей предупредили о возможности возникновения ледяных дождей днем 23 ноября. Отмечалось, что высота снега в столице составляет порядка 10 сантиметров. Кроме того, синоптики пообещали наступление морозов в Москве в середине недели.

В связи с текущими погодными условиями на улицы столицы вывели специализированную коммунальную технику.

До этого специалисты заявили, что дожди и мокрый снег будут идти в Москве практически каждый день на протяжении этой недели. Средняя температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса днем и -1... +1 градус – ночью.