В Москве пройдет цикл уникальных экскурсий "Дореволюционный облик столицы"

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Столичный Фонд капремонта приглашает желающих принять участие в экскурсиях "Дореволюционный облик столицы" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Подробная информация появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Проводить прогулки будет победитель конкурса "Лучший гид Москвы" Георгий Макеев. В экскурсионную программу включили семь отремонтированных исторических зданий.

Всего пройдет 12 экскурсий: 1, 6, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27 и 30 августа, а также 6 и 8 сентября. Они будут начинаться в 12:00, и желающим нужно просто прийти в начальную точку.

Экскурсия начнется с пятиэтажного здания 1898 года постройки, которое располагается по адресу улица Остоженка, дом 7, строение 1. Здесь архитектор Александр Иванов хотел отразить стиль поздней эклектики. В рельефах присутствует много декоративных элементов. В этом доме когда-то жил инженер Владимир Шухов, известный актер Виталий Соломин, а также бывал писатель Михаил Булгаков.

Реставрационные работы в историческом здании будут завершены в текущем году. Проектом предусмотрено восстановление лепного гипсового декора фасадов и кариатид – вертикальных опор в виде женских фигур. Также будут приведены в порядок плитка лестничные ограждения, ступени, архитектурные зеркала, окна и двери.

Второй точкой станет Доходный дом Шамшина по адресу улица Знаменка, дом 8/13, строение 1. Здание в стиле модерн возвели в 1912 году. Его реставрацию закончили в 2022 году. Здесь восстановили лепнину, фасад, нижние этажи, эркеры, колонны ротонды на крыше.

Этот дом считается одним из лучших проектов Федора Шехтеля. Угол дома представляет собой башню на псевдоколонне с цветочным орнаментом. Именно в этом здании был оборудован один из первых лифтов.

Завершится экскурсия в доме 31 на Большой Никитской улице – Доходный дом Элькинда. Его построили в 1900 году в стиле эклектики, однако присутствуют и элементы модерна. За проект отвечал Владимир Цейдлер. Дом восстановили в прошлом году. Рабочие обновили маскароны в виде женских лиц с лентами, отремонтировали подъезды.

Ранее в Москве началась реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова, главного украшения музея-усадьбы "Люблино". В ходе работ специалисты отремонтируют белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восстановят утраченные архитектурные элементы.

Помимо этого, на юго-востоке столицы приступили к реставрации усадьбы Кузьминки.

