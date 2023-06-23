Планируем вывести МНПЗ на уровень лучших в мире – гендиректор

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Задачи по развитию Московского НПЗ стоят амбициозные – вывести предприятие на уровень лучших в мире, рассказал генеральный директор Виталий Зубер в интервью ТАСС по случаю 85-летия завода.

"Мы намерены отказаться от выпуска мазута, уйти от низкомаржинальных продуктов, глубина переработки топлива достигнет почти 100%. Это значит, что завод сможет перерабатывать весь объем нефти в востребованные рынком продукты без остатка. Приоритеты в этом плане не изменились. Задачи стоят амбициозные – вывести завод на уровень лучших в мире", – рассказал Зубер.

По словам гендиректора, оборудование предприятия обновлено более чем на 80%, а к 2025 году на предприятии появится комплекс глубокой переработки нефти, который позволит перейти на практически безотходное производство. Таким образом, за счет реализованных мероприятий с 2011 года завод снизил воздействие на окружающую среду на 75% и продолжает внедрять самые совершенные природоохранные решения, отметил Зубер.



Он подчеркнул, что по бумагам эти объекты рассчитаны на 20 лет, однако строительство происходит так, чтобы ресурса хватило как минимум еще на 50 лет. По словам главы завода, благодаря проектам модернизации у Московского НПЗ есть возможность гибко управлять производством. Завод намерен сохранить объем переработки нефти на уровне прошлого года, сейчас же завод показывает рост этого показателя на 1−3%, заключил гендиректор.

Ранее Сергей Собянин отметил, что значительно улучшить качество воды в Москве-реке удалось за счет модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, а также снижения выбросов автотранспорта. Модернизация производства МНПЗ началась в 2011 году. Отмечается, что завод обновил более 80% оборудования и на 75% сократил воздействие на окружающую среду. В 2020 году Владимир Путин принял участие в запуске комплекса переработки нефти "Евро+", заменившего пять установок прошлого поколения.