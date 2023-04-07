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Более 4 тысяч человек ознакомились с проектами модернизации МНПЗ с 2011 года, сообщает пресс-служба предприятия.

"Московский НПЗ продолжает программу экологической открытости. Модернизация проходит под постоянным контролем общественности. С проектами модернизации ознакомились жители Москвы и Подмосковья, представители органов власти, экологических организаций, члены Общественной палаты России, студенты профильных вузов, ученики школ ЮВАО", – говорится в сообщении.

Эксперты могут ознакомиться с принципами работы производственных установок, технологии очистки воды, действие автоматизированной системы мониторинга воздуха. Например, биологические очистные сооружения "Биосфера" обеспечили очистку сточных вод до 99,9% и перевели предприятие на практически замкнутый цикл водопотребления.

"Высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" заменил 5 устаревших установок прошлого экологического поколения, которые были демонтированы. МНПЗ системно обновляет инфраструктуру хранения топлива. Благодаря строительству современных терминалов отгрузки продукции в автомобильный и железнодорожный транспорт повышена эффективность и экологичность процесса, увеличена надежность поставок топлива на столичный рынок", – отмечает пресс-служба.

Кроме того, заявили в предприятии, МНПЗ первым в отрасли создал автоматизированную систему мониторинга воздуха и стал пилотной площадкой по внедрению подобных систем для остальных промышленных предприятий.

С 2011 года компания "Газпром нефть" проводит модернизацию завода, что позволило сократить воздействие на окружающую среду в 4 раза, говорится в сообщении. В настоящее время проводится третий, заключительный этап, цель которого – довести глубину переработки нефти почти до 100%, полностью обновить производственные мощности и перейти на безотходное производство.

Ранее сообщалось, что Московский НПЗ модернизировал более 80% производства. С 1938 года и на протяжении всей истории предприятие было площадкой для внедрения самых современных решений в отечественную нефтепереработку. Новые технологии, современное российское оборудование, природоохранные инновации успешно интегрируются в комплексное развитие производства.

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