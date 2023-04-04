Фото: Стоян Васев

Московский НПЗ модернизировал более 80% производства, сообщает пресс-служба предприятия, подводя итоги в честь 85-летия завода.

"С 1938 года и на протяжении всей истории предприятие было площадкой для внедрения самых современных решений в отечественную нефтепереработку. Новые технологии, современное российское оборудование, природоохранные инновации успешно интегрируются в комплексное развитие производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что современные биологические очистные сооружения "Биосфера" обеспечили очистку сточных вод до 99,9% и перевели предприятие на практически замкнутый цикл водопотребления, а высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" заменил 5 устаревших установок прошлого экологического поколения, которые были демонтированы.

Кроме того, предприятие системно обновляет инфраструктуру хранения топлива: строительство современных терминалов отгрузки продукции в автомобильный и железнодорожный транспорт, повышена эффективность и экологичность процесса, увеличена надежность поставок топлива на столичный рынок.

"МНПЗ первым в отрасли создал автоматизированную систему мониторинга воздуха и стал пилотной площадкой по внедрению подобных систем для остальных промышленных предприятий", – отмечает пресс-служба завода.

С 2011 года компания "Газпром нефть" проводит модернизацию завода, что позволило сократить воздействие на окружающую среду в 4 раза, говорится в сообщении. В настоящее время проводится третий, заключительный этап, цель которого – довести глубину переработки нефти почти до 100%, полностью обновить производственные мощности и перейти на безотходное производство.

Ранее эксперты подтвердили вклад Московского НПЗ в озеленение столицы. Эксперты провели аудит деревьев, которые высадили волонтеры Московского НПЗ на территории ЮВАО столицы в 2020 году, и предприятию был выдан сертификат, подтверждающий, что все растения прижились.

Благодаря совместным проектам со столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды в парках Капотни и 850-летия Москвы появились сотни новых лиственниц, каштанов и ив. Зеленые изгороди дополнили территории социальных объектов в Капотне и Печатниках. Парк площадью 1,7 гектара разбит на территории Московского НПЗ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!