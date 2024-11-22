Каток откроют на Северном речном вокзале в Москве 23 ноября

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Открытие бесплатного катка на главной площади Северного речного вокзала состоится в субботу, 23 ноября, в рамках фестиваля "Зима в Москве". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

В 2023 году каток посетили свыше 27 тысяч человек. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов выразил надежду на то, что в 2024-м каток Северного речного вокзала посетит еще больше граждан.

Бесплатно покататься на коньках можно будет в период с 10:00 до 22:00. Для посещения потребуется лишь предварительная регистрация на сайте.

"Вы можете арендовать коньки или взять свои. Также на месте можно взять дополнительное оборудование", – уточнили в департаменте.

Открытие самого большого катка Москвы должно было состояться на ВДНХ в ближайшие выходные, 22 и 23 ноября. Тогда же должны были дать старт новому зимнему сезону 2024–2025 "Вдохновляя поколения", приуроченного к 85-летию выставки.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий, которые мешают эффективной работе системы охлаждения, разрушая свежий лед и делая его мягким и рыхлым, открытие катка на ВДНХ пришлось перенести на 29 ноября. В штатном режиме каток заработает уже с 26 ноября.

