От вальса до зумбы. В "Сокольниках" пройдет танцевальный марафон "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Танцевальный марафон "Московского долголетия" пройдет на Фестивальной площади парка "Сокольники" 25 июля. Состязания по танцам продлятся с 10:00 до 20:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметили организаторы марафона, многие его участники старше 60 лет. В частности, одному из танцоров – Арнольду Думбре – в этом году исполнилось 85 лет. В паре с ним на городском этапе танцевального марафона уже во второй раз выступит Наталия Башева, которая моложе партнера на 11 лет. Дуэт москвичей активно участвует в различных конкурсах по спортивным, бальным и историческим танцам.

Другие участники марафона – 86-летний Лев Китаев и 82-летняя Майя Качина – вошли в Книгу рекордов России как самая пожилая танцующая пара России. Они уже показали свое мастерство в 2,7 тысячи концертов.

Пара Вячеслава Чеснокова (74 года) и Любови Кузьминой (59 лет) завоевала третье место в прошлом марафоне. А этой весной они стали первыми на XVI Всемирной танцевальной олимпиаде. По словам участников танцевального дуэта, "любое соревнование – это драйв и восторг", оно дарит "исключительно положительные эмоции". "Хотя, конечно, были и взлеты, и падения, но каждое событие стимулирует к усердным тренировкам и мотивирует двигаться дальше", – подчеркнули они.

70-летний Виктор Губенко будет соревноваться сразу в двух номинациях: "Любители" и "Формейшн". Он признался, что о танцах и балете "мечтал с детства, но трудовая жизнь прошла в ином русле". По словам участника "Московского долголетия", теперь у него появился шанс вернуться к детской мечте и "доказать, что на любом отрезке жизни можно достичь высот, если постараться".

Соревнования в парке "Сокольники" пройдут в трех номинациях: "Любители", "Мастера" и "Формейшн". Последняя номинация – соревнования команд – предусматривает синхронное выступление 12–30 танцоров под латиноамериканские ритмы или европейские мелодии. По словам организаторов, командные соревнования "Формейшн" для старшего поколения в России пройдут впервые.

Завершит мероприятие телемост "Танцуй, Москва – танцуй, Россия", во время которого участники из нескольких российских городов одновременно исполнят зумбу. В этот день в "Сокольниках" надеются установить новый рекорд – провести самый массовый флешмоб среди танцоров старше 55 лет по программе Zumba gold.

Ранее сообщалось, что участник проекта "Московское долголетие" 59-летний Тигран Сарибекян похудел на 30 килограммов благодаря занятиям йогой и фитнесом. О бесплатных занятиях спортом в рамках программы он узнал в местной поликлинике.

Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно. Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.