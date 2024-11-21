Астрологическая встреча и мастер-классы ждут москвичей 23 и 24 ноября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичные парки традиционно подготовили программу выходного дня на 23 и 24 ноября. Горожан ждут мастер-классы, спектакль, экскурсии и другие мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По выходным дням в 09:30 в парке "Северное Тушино" проходят занятия из цикла "Природное движение", на которых тренер рассказывает, как переключить паттерн движения человека с прямолинейного привычного городского на природный и более мягкий. Эта практика помогает снять зажимы и раскрыть телесно-эмоциональный потенциал. Вход свободный, присоединиться могут граждане старше 18 лет.



В парке "Ходынское поле" 23 ноября пройдет мастер-класс по рисованию "Капибара-арт", участники которого напишут картину акриловыми красками на холсте размером 30 на 40 сантиметров. Начало в 13:00, нужна регистрация на сайте.

В детском парке имени Н. Н. Прямикова в субботу в 14:00 состоится встреча разговорного клуба итальянского языка. Гости узнают, как итальянцы привычно перемещаются по стране, что означает выражение ora di punta и какие глаголы нужно употреблять, говоря о местонахождении предметов и разных видах транспорта. Приглашаются участники старше 16 лет, желательный уровень владения итальянским языком – А1-А2. Вход свободный.

Также 23 ноября в Доме детского творчества парка "Сокольники" покажут спектакль "Вовка в Тридевятом царстве" по мотивам знаменитого советского мультфильма. Поставила спектакль театральная студия "Свет-Луна". Начало в 17:00, вход свободный.

Занятия по вокалу и актерскому мастерству проходят в выходные в Измайловском парке. Участники делают упражнения на постановку голоса, вокального дыхания, развитие слуха, речи, чувства ритма и артистических навыков. Занятия по вокалу проводятся с 14:00 до 15:00 и с 16:00 до 17:00, а по актерскому мастерству – с 16:00 до 17:00 и с 17:00 до 18:00 в павильоне на северной площади парка. Вход для всех желающих свободный.

В воскресенье, 24 ноября, в парке "Северное Тушино" состоится встреча клуба "Юный эколог", на которой посетителям расскажут, как защищают моржей и почему они не переносят одиночества. Начало в 12:00, вход свободный.

В парке "Фили" 24-го числа в 11:00 пройдет экскурсия на тему хвойных деревьев. Гости узнают, какую часть от общего числа деревьев в парке составляют хвойные, почему они не сбрасывают зелень осенью и многое другое. Сбор участников пройдет на малой сцене у главного входа в парк.

В этот же день в 12:00 состоится экскурсия по саду "Эрмитаж", на которой горожанам расскажут историю сада, а также познакомят его с культурной жизнью. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Мастер-класс по адыгейскому свадебному танцу пройдет 24 ноября в Таганском парке. Хореограф и руководитель паркового ансамбля кавказского танца "Рассвет" научит всех желающих основным движениям и технике танца. Начало в 15:00, приглашаются все желающие старше 16 лет.

Кроме того, в 15:00 того же дня в парке "Ходынское Поле" будет проходить мастер-класс по самомассажу. Участникам расскажут, как правильно его делать и какая косметика для этого подходит. Для участия нужна зарегистрироваться на сайте.

А в 17:00 в парке посетители узнают о натальной карте и ее структуре, научатся ее читать. Они рассмотрят знаки, планеты и астрологические дома. К встрече могут присоединиться совершеннолетние граждане, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Ранее сообщалось, что каток в Парке Горького начнет работу 29 ноября. Его площадь составляет 16 385 квадратных метров. Продажа билетов стартует уже 21 ноября.

Вместе с тем свыше трех тысяч физкультурно-спортивных мероприятий проведут в рамках проекта "Зима в Подмосковье". В качестве участников ожидается более 1 миллиона человек.