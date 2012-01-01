Москвичи могут бесплатно заняться скандинавской ходьбой, боксом и гимнастикой

Жителей столицы пригласили на бесплатные занятия программы "Мой спортивный район". Расскажем, как будут проходить тренировки, а также где еще в городе можно бесплатно позаниматься спортом.

Осенний сезон

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивные события, организованные в рамках проекта "Мой спортивный район", проводятся в Москве круглый год, а их программа меняется в зависимости от сезона. В частности, до конца ноября для жителей города действуют 30 площадок во дворах и парках 10 административных округов.

Профессиональные тренеры Москомспорта проводят занятия по фитнесу, бегу, футболу, настольному теннису и не только. Участие доступно всем москвичам старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний к физической активности.

Тренировки проводятся каждый вторник, четверг и субботу в 19:00 и длятся час. Однако приходить на них нужно заранее, за 5–10 минут до начала. Узнать, где пройдут бесплатные занятия, и зарегистрироваться на них можно на сайте. Спортсменам рекомендуется надевать удобную форму и обувь по погоде, а также брать с собой бутылку воды.

Спорт для всех

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще одним вариантом для любителей тренировок на свежем воздухе может стать проект "Московская ходьба". Такой вид активности не требует специальной подготовки, и все, что необходимо для нее, – специальные палки и спортивная одежда.

В общей сложности для всех желающих разработаны 25 живописных маршрутов по 19 городским паркам. Среди них – Эрмитаж, Царицыно, Сокольники и ВДНХ. Для прогулок предусмотрены дистанции от одного до пяти километров длительностью от 30 до 50 минут. Чтобы начать движение по тропе, нужно выбрать локацию и проходить ее, сканируя таблички с QR-кодами: с их помощью можно узнать о природных и культурных объектах, встречающихся на пути. Более подробная информация о проекте – на сайте.

Кроме того, в столице есть бесплатные секции в закрытых пространствах. Здесь представлены более 70 видов спорта – плавание, футбол, оздоровительная гимнастика, бокс, тхэквондо и другие. Занятия проводятся в группах до 35 человек и занимают от 45 минут до часа.

Запись в секции открыта для граждан с временной или постоянной регистрацией в Москве возрастом от шести лет. Кроме того, в рамках проекта организованы адаптивные тренировки для москвичей с ограниченными возможностями здоровья. Регистрация доступна на сайте.

Освоить модные спортивные направления предлагается участникам проекта "Спортивные выходные". Каждую субботу и воскресенье у жителей города есть возможность побывать на йоге, пилатесе, барре, джампинге и фитроке. Активности проводятся на 18 уникальных общественных площадках – в павильоне № 75 выставки "Россия" на ВДНХ, в технопарке "Сколково" и Культурном центре ЗИЛ. Желающим присоединиться нужно зарегистрироваться по ссылке.

Заниматься спортом в Москве можно и не выходя из дома. Проект "Показать за 60 секунд" представляет собой сайт, на котором собраны простые и понятные видеоинструкции от профессиональных тренеров. В них они показывают упражнения для разных групп мышц и для любого уровня подготовки. Также тренировки группируются по видам спортивных снарядов.