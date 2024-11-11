11 ноября, 08:26Спорт
Москвичей пригласили на бесплатные фитнес-тренировки проекта "Мой спортивный район"
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
На 30 площадках во дворах и парках 10 административных округов Москвы проходят бесплатные фитнес-тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проводят профессиональные тренеры во вторник, четверг и субботу в 19:00, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что регулярные занятия фитнесом улучшают кровообращение и обмен веществ в организме, укрепляют мышцы и повышают иммунитет.
В ЦАО занятия для горожан проводятся:
- на Верхней Красносельской улице, доме 34;
- на улице Сущевский Вал, доме 56.
В САО:
- на Бескудниковском бульваре, доме 25, корпусе 4;
- на Ленинградском проспекте, доме 33, корпусе 1;
- на Коптевском бульваре, доме 21;
- в Керамическом проезде, доме 71, корпусе 1.
В СВАО:
- в парке "Яуза" на проспекте Мира, домах 161–163;
- в парке "Усадьба Алтуфьево" на Абрамцевской улице, доме 30;
- в Юрловском проезде, доме 8;
- в парке "Свиблово" на одноименном стадионе.
В ВАО:
- на стадионе "Авангард" на шоссе Энтузиастов, доме 33;
- на Суздальской улице, доме 20, корпусов 1–3;
В ЮВАО:
- на улице Генерала Кузнецова, доме 28, корпусе 1;
- в сквере имени М. П. Судакова на проспекте 40 лет Октября, доме 40;
- на Рождественской улице, доме 19, корпусе 2.
В ЮАО:
- на Болотниковской улице, доме 3, корпусе 8;
- на Нагатинской набережной, доме 44, корпусе 1;
- на Ореховом бульваре, владений 22–24;
- на Домодедовской улице, доме 22, корпусе 3.
В ЮЗАО:
- в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" на улице Академика Виноградова, доме 12;
- в ландшафтном парке "Южное Бутово" на Южнобутовской улице, доме 96;
- в Воронцовском парке на улице Академика Пилюгина, доме 10.
В ЗАО:
- на улице Маршала Неделина, доме 34, корпусе 1;
- на улице Василисы Кожиной, доме 14, корпусе 6;
- на Партизанской улице, доме 22.
В СЗАО:
- на бульваре Яна Райниса, доме 43, корпусе 2;
- в парке "Дубовая роща "Маяк" на Аэродромной улице, доме 9, строении 2;
- на Соколово-Мещерской улице, доме 36.
В ЗелАО:
- Зеленограде, корпусе 1542;
- в парке 40-летия Победы на Озерной аллее, доме 10.
Фитнес-тренировки длятся один час, на занятия необходимо приходить за 5–10 минут до начала. Рекомендуется надевать спортивную форму и обувь по погоде.
За последние 14 лет число спортивных москвичей выросло в три раза. Горожане выходят на уличные тренировки, участвуют в забегах и катаются на коньках.
В столице созданы все условия для занятий спортом, включая более 10 000 спортивных сооружений, таких как футбольные поля, теннисные корты и беговые дорожки. Ожидается, что к 2030 году количество участников спортивных мероприятий в столице удвоится и достигнет четырех миллионов человек.
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