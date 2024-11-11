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11 ноября, 08:26

Спорт

Москвичей пригласили на бесплатные фитнес-тренировки проекта "Мой спортивный район"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

На 30 площадках во дворах и парках 10 административных округов Москвы проходят бесплатные фитнес-тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проводят профессиональные тренеры во вторник, четверг и субботу в 19:00, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что регулярные занятия фитнесом улучшают кровообращение и обмен веществ в организме, укрепляют мышцы и повышают иммунитет.

В ЦАО занятия для горожан проводятся:

  • на Верхней Красносельской улице, доме 34;
  • на улице Сущевский Вал, доме 56.

В САО:

  • на Бескудниковском бульваре, доме 25, корпусе 4;
  • на Ленинградском проспекте, доме 33, корпусе 1;
  • на Коптевском бульваре, доме 21;
  • в Керамическом проезде, доме 71, корпусе 1.

В СВАО:

  • в парке "Яуза" на проспекте Мира, домах 161–163;
  • в парке "Усадьба Алтуфьево" на Абрамцевской улице, доме 30;
  • в Юрловском проезде, доме 8;
  • в парке "Свиблово" на одноименном стадионе.

В ВАО:

  • на стадионе "Авангард" на шоссе Энтузиастов, доме 33;
  • на Суздальской улице, доме 20, корпусов 1–3;

В ЮВАО:

  • на улице Генерала Кузнецова, доме 28, корпусе 1;
  • в сквере имени М. П. Судакова на проспекте 40 лет Октября, доме 40;
  • на Рождественской улице, доме 19, корпусе 2.

В ЮАО:

  • на Болотниковской улице, доме 3, корпусе 8;
  • на Нагатинской набережной, доме 44, корпусе 1;
  • на Ореховом бульваре, владений 22–24;
  • на Домодедовской улице, доме 22, корпусе 3.

В ЮЗАО:

  • в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" на улице Академика Виноградова, доме 12;
  • в ландшафтном парке "Южное Бутово" на Южнобутовской улице, доме 96;
  • в Воронцовском парке на улице Академика Пилюгина, доме 10.

В ЗАО:

  • на улице Маршала Неделина, доме 34, корпусе 1;
  • на улице Василисы Кожиной, доме 14, корпусе 6;
  • на Партизанской улице, доме 22.

В СЗАО:

  • на бульваре Яна Райниса, доме 43, корпусе 2;
  • в парке "Дубовая роща "Маяк" на Аэродромной улице, доме 9, строении 2;
  • на Соколово-Мещерской улице, доме 36.

В ЗелАО:

  • Зеленограде, корпусе 1542;
  • в парке 40-летия Победы на Озерной аллее, доме 10.

Фитнес-тренировки длятся один час, на занятия необходимо приходить за 5–10 минут до начала. Рекомендуется надевать спортивную форму и обувь по погоде.

За последние 14 лет число спортивных москвичей выросло в три раза. Горожане выходят на уличные тренировки, участвуют в забегах и катаются на коньках.

В столице созданы все условия для занятий спортом, включая более 10 000 спортивных сооружений, таких как футбольные поля, теннисные корты и беговые дорожки. Ожидается, что к 2030 году количество участников спортивных мероприятий в столице удвоится и достигнет четырех миллионов человек.

Осенне-зимний сезон "Спортивных выходных" начался на речных вокзалах

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