Москвичей пригласили на бесплатные секции по силовым видам спорта

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Департамент спорта Москвы пригласил горожан на бесплатные секции по силовым видам спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Атлетическая гимнастика представляет из себя комплекс упражнений со штангой, гантелями, гирями и другими тренажерами. Это позволяет равномерно нагрузить все группы мышц. Атлетической гимнастикой можно заниматься в спортивных комплексах "Вешняки", "Одиссей", "Акулово", "Эдельвейс", "Малино", "Марьина Роща", "Орехово-Борисово", "Братеево", "Олимпиец", ледовом центре "Платинум", спортивных клубах "База" и "Новое поколение", а также во Дворце спорта "Некрасовка".

Армрестлинг – это вид борьбы на руках между двумя участниками. Исход поединка зависит в большей степени не от мышечной массы, а от крепости суставов и связок. Занятия проходят в спортивном комплексе "Серебряный" и Доме культуры "Ново-Переделкино".

Вместе с тем занятия пауэрлифтингом включают в себя три направления: становую тягу, жим лежа на скамье и приседания со штангой на спине. Тренировки проходят в спортивном комплексе "Орехово-Борисово" и колледже связи № 54 имени П.М. Вострухина.

Ранее готовность ФОК "Стальной" в Алексеевском районе Москвы оценивалась в 55%. Этот спортивный объект возводят на улице Павла Корчагина. Здесь уже полностью завершены кровельные и монолитные работы, а отделочные работы выполнены на 45%.

