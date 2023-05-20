Семь московских площадок бывших промзон реорганизуют в рамках КРТ

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Семь московских площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя столичного градоначальника Владимира Ефимова.

"Из 30 активных проектов комплексного развития территорий 13 реализуют инвесторы, семь из них – это компании, в собственности которых находятся земельные участки или сооружения, расположенные в бывших промзонах и на неэффективно используемых участках", – рассказал Ефимов.

По словам вице-мэра, всего компании смогут возвести почти 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Как уточнил Ефимов, среди них – 1,3 миллиона квадратных метров жилья, свыше 237 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов, а также более 52,5 тысячи производственных.

Также планируется строительство шести образовательных учреждений более чем на 2,5 тысячи мест, школы искусств, двух медицинских объектов, спорткомплекса, технопарка, деловых и торговых центров.

Кроме того, благодаря проектам КРТ будет создано почти 10 тысяч рабочих мест, а объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей, заявил Ефимов. При этом ежегодный бюджетный эффект превысит четыре миллиарда рублей.

Отмечается, что правообладатели реализуют проекты КРТ в столичных районах Войковский, Дмитровский, Коптево, Щукино, Кунцево, Тимирязевский и Тропарево-Никулино. Совокупная площадь реорганизуемых в рамках КРТ земельных участков достигает 55 гектаров.

Накануне столичные власти подписали договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны Вагоноремонт. Согласно проекту, в течение шести лет инвестору предстоит построить общественно-деловые и производственные объекты. Сейчас на территории расположены автосервисы и склады.

До этого Сергей Собянин сообщил, что Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий.