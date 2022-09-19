Столичные парки временно закрыли из-за сильного ветра

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Столичные парки временно закрылись для посетителей из-за сильного ветра. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Мосгорпарка.

"Парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с ухудшением погодных условий", – говорится в сообщении.

В частности, работу приостановили Парк Горького, "Сокольники" и Измайловский парк. Отмечается, что решение о возобновлении работы парков будет приниматься с учетом погодной ситуации в городе.

В понедельник столичные власти призвали горожан соблюдать внимательность и осторожность из-за сильного ветра. Утром его порывы доходили до 17 метров в секунду, ожидается что сила ветра в течение дня будет доходить до 25 метров в секунду.

К настоящему времени городские службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. Рабочие распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

