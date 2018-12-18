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18 декабря, 08:06

Павильону "Поволжье" на ВДНХ вернут исторический облик

город строительство культура

18 декабря, 08:06

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Фото: vdnh.ru/map/4231/

Павильон № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ ждет масштабная реставрация, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В первые годы после постройки более 60 лет назад он назывался "Поволжье" и был посвящен истории волжских городов и освоению реки. Он представлял собой образец сталинского ампира – здание с барельефами, скульптурами, портиками, колоннами и фонтанами.

Позже фасады были частично разобраны, частично закрыты металлическим каркасом с новой обшивкой из алюминиевых пластин. Павильон сделали более технологичным и назвали "Радиоэлектроника и связь".

Теперь на основе исторических фотографий и архивных документов разработан проект реставрации, который вернет зданию первоначальный облик, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Специалистам предстоит раскрыть заложенные оконные проемы, воссоздать утраченные скульптуры, витражи, водные каскады и фронтон с надписью "Поволжье", – сказал Емельянов.

Он отметил, что внутри павильона будут воссозданы элементы декора из искусственного мрамора, паркетные полы и покрытие терраццо – разновидность бесшовного мозаичного пола.

Кроме того, реконструируют исторические люстры с восьмью лампами и утраченную лепнину на потолке и стенах.

14 декабря реставрация фасадов павильона № 4 "Биология", который сейчас носит название "Кыргызстан", на ВДНХ завершилась установкой последнего декоративного элемента – на главный фасад вернулась пара полутораметровых рыб.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации павильона "Физика" на ВДНХ. Здание последний раз капитально ремонтировали в 1973 году. Павильон является памятником культурного наследия федерального значения.

На территории ВДНХ идет комплексная реконструкция. Там уже привели в порядок центральный вход и аллею. После 30-летнего перерыва для посетителей вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос", построенный в середине прошлого века.

Кроме того, на ВДНХ появились площадки для крупных форумов и павильон "Космос". После полной реконструкции территория ВДНХ будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону как раз ЭКСПО и парк "Останкино".

Масштабная реконструкция на ВДНХ

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город строительство культура

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