В Москве начался прием заявок на участие в новом этапе конкурса "Фабрика дизайна 2.0"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал прием заявок от московских дизайнеров на участие в конкурсе "Фабрика дизайна 2.0". Свои идеи могут предложить индивидуальные предприниматели, дизайн-бюро и самозанятые. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участникам конкурса предстоит разработать решения задач, которые будут поставлены бизнес-заказчиками в треках "Быт" и "Устойчивость". Заявки принимаются до 15 сентября на сайте проекта.

Всего представлено свыше 150 заданий от более чем 100 организаций. Например, дизайнерам необходимо создать проекты многофункционального тренажерного комплекса для самостоятельных занятий по восстановлению подвижности суставов, мебели для животных, целого музея и прочее.

Задачи подготовлены российскими компаниями, которым требуется свежий взгляд на оформление проектов в сфере образования, недвижимости, мебели, производства техники и другой продукции.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что для заказчиков участие в данном проекте является возможностью найти подходящее дизайнерское решение для своей продукции, а для дизайнеров – сформировать коммуникацию с предприятиями, реализовать свои проекты и повысить качество услуг.

"Кроме того, благодаря конкурсу частично решается проблема импортозамещения – участники создают функциональную продукцию, не уступающую по качеству зарубежным производителям", – подчеркнул Фурсин.

В треке "Быт" дизайнерам предлагается поработать с проектами, которые улучшат качество жизни, в том числе сервисами и товарами, повышающими эстетические и потребительские свойства продуктов.

Что касается трека "Устойчивость", то здесь участникам конкурса предстоит решить задачи заказчиков, которые направлены на формирование интереса к устойчивому развитию, в том числе охраны здоровья, решений для проблем профессиональных заболеваний, а также разработок решение соцдизайна.

В первых треках конкурса "Техносуверенитет" и "Экспорт" поучаствовали более 300 дизайнеров и 79 компаний со всей страны. Победителями стали 43 команды, а по итогам конкурсов было подписано уже более 20 соглашений о сотрудничестве.

"Фабрика дизайна 2.0" является креативной платформой для взаимодействия дизайнеров, производственных компаний, бизнес-сообщества и экспертов индустрии. Это необходимо для создания новых продуктов российской промышленности, которые будут обеспечивать конкурентоспособность экономики РФ на международных рынках и отвечать на запросы населения.

Проект проводится согласно целям и задачам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатором конкурса является Агентство креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России.

Ранее Сергей Собянин наградил победителей 26-го конкурса "Московские мастера", а также его участников из числа представителей трудовых династий города. Церемония состоялась в Белом зале мэрии Москвы.

До этого заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что прием заявок на пятый, юбилейный конкурс грантов "Москва – добрый город" начнется 24 августа. Она добавила, что с этого момента будет круглосуточно работать специальная горячая линия.