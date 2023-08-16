Прием заявок на конкурс грантов "Москва – добрый город" начнется 24 августа

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Прием заявок на пятый, юбилейный конкурс грантов "Москва – добрый город" начнется 24 августа. Об этом заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что с этого момента будет круглосуточно работать специальная горячая линия. Также для удобства участников усовершенствовали личный кабинет, который стал еще проще и понятнее.

"Будем рады видеть в числе участников конкурса проекты опытных организаций и молодых НКО, только начинающих оказывать свои услуги. Уверены, что социальный заказ города привлечет адресную помощь в самые чувствительные сферы жизни москвичей", – отметила заммэра.

Она подчеркнула, что конкурс является одним из наиболее эффективных инструментов поддержки лучших практик некоммерческих организаций (НКО). С 2019 года победителями в нем стали 464 организации, на поддержку проектов выделили 1,6 миллиарда рублей, более 80 тысяч человек получили необходимую адресную помощь.

По ее информации, конкурс развивается и юбилейный год для него станет особенным, так как власти будут приветствовать совместные проекты НКО с городскими учреждениями, бизнесом и друг другом. Ракова подчеркнула, что подобные инициативы устойчивы и результативны.

Помимо этого, благополучатели-москвичи сформировали четкий заказ на услуги московских НКО. Среди новых направлений проектов заммэра назвала помощь участникам спецоперации и их семьям. Также организациям предложат пройти обучение в обновленной школе развития НКО социальной сферы.

Конкурс впервые провели в 2019 году при поддержке столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что около 720 НКО поучаствуют в конкурсе грантов мэра Москвы в 2023 году. Организации с опытом работы от года могут претендовать на сумму до 5 миллионов рублей, действующие не менее 6 месяцев организации – до 500 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса – 600 миллионов рублей.

Всего на конкурс прислали около 900 заявок. Для участников предусмотрено 12 номинаций, среди которых "Благотворительность", "Наше наследие", "Семейная Москва", "ЗОЖ и спорт", "Экология мегаполиса", "Молодежь Москвы" и другие.

Собянин: в прошлом году гранты конкурса "Москва – добрый город" получили 90 НКО