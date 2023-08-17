IT-стартапы Москвы представят свои проекты на встрече Альянса цифровых инноваций G20

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные технологические стартапы представят свои проекты на встрече альянса цифровых инноваций "Большой двадцатки", которая пройдет в индийском Бангалоре 17–19 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москва представит три проекта, в том числе онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, все три разработки являются инновационными и простыми в использовании, что делает их привлекательными для потенциальных заказчиков. Так, платформу цифровых кабинетов для финансовых консультантов уже используют в Белоруссии и Казахстане. Она позволяет анализировать данные и формировать отчетность, способствует масштабированию бизнеса.

Один из столичных IT-стартапов представит на встрече сервис коллективного онлайн-обучения. Он позволяет преподавателям взаимодействовать с учениками в VR-формате, публиковать в виртуальной среде чертежи и формулы в виде объемной модели.

В общей сложности Россию на встрече Альянса будут представлять шесть стартапов. Их вместе с экспертами отобрали Минэкономразвития РФ и Агентство инноваций Москвы. При выборе проектов учитывалось наличие готового, протестированного продукта, наличие перспектив его развития на рынке Индии, а также опыт, репутация и финансовая история компании-разработчика.

"Мероприятия для стартапов, организованные в рамках международных форматов, – это отличная возможность для российских компаний показать себя и найти новые точки роста. Минэкономразвития при поддержке ключевых институтов развития страны <...> стимулирует российских стартаперов по максимуму использовать такие возможности", – отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Отмечается, что лучшие проекты, которые представят на встрече в Бангалоре, войдут в так называемую "Белую книгу". Кроме того, благодаря участию в мероприятии отечественные IT-стартапы смогут привлечь инвестиции и найти партнеров за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Москве протестируют разработки финалистов технологического конкурса "Еда будущего". На конкурс было подано 345 заявок, из которых отобрали 30. В финал вышли 14 стартапов, представивших сервисы питания, умную кухонную технику и другие проекты.



Разработки финалистов конкурса "Еда будущего" протестируют в столице