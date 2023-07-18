Движение транспорта по Арбатскому тоннелю полностью восстановили

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Движение автотранспорта по Арбатскому тоннелю полностью восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно информации, временное скопление воды на данном участке также устранили.

В свою очередь, Парк Горького объявил о возобновлении работы после закрытия в связи с сильным ветром и ливнем.

"Парк открыт, если соберетесь на прогулку, дресс-код – плащ и зонт", – отмечается в телеграм-канале парка.

18 июля на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах менее чем за час.

Больше всего зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр). Горожан призвали по возможности оставаться дома и быть предельно внимательными на улице.

Также москвичей предупредили, что сильные дожди с грозой и ветром сохранятся до 12:00 среды, 19 июля.

В связи с непогодой городские службы перешли в режим повышенной готовности. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к утру 19 июля в столице выпадет 40 миллиметров осадков.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за ливня с грозой