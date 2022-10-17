ТЦ "Афимолл Сити" в Москве может выкупить бывшая структура ВТБ – ФАС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Компания "Сбережения плюс", бывшее ООО "ВТБ Капитал Пенсионный резерв", может стать владельцем торгового центра "Афимолл Сити" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Бывшая структура ВТБ планирует приобрести ООО "Беллгейт констракшенз лимитед", которое сейчас управляет ТЦ. Отмечается, что ФАС уже одобрила соответствующую сделку. В ведомстве считают, что она никак не повлияет на конкуренцию на рынке аренды и управления нежилой недвижимости в столице.

Ранее ФАС одобрила ходатайства по проведению сделки об обмене сервисами между компаниями "Яндекс" и VK. Ведомство установило требования, которые позволят сохранить конкуренцию на соответствующих рынках.

А до этого антимонопольная служба дала разрешение на приобретение "Группой MAX" российского бизнеса OBI. В ФАС объяснили, что компании работают на разных рынках, поэтому сделка не повлияет на ограничение конкуренции.



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