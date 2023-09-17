Дом по программе реновации появится на Амурской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый дом построят на Амурской улице в столичном районе Гольяново в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил городской комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Здание возведут на участке 1/18. Оно будет состоять из трех секций. Как уточнила глава Москомэкспертизы Анна Яковлева, проектом предусмотрено обустроить 245 квартир: 32 однокомнатные, 182 двухкомнатные и 31 трехкомнатную.

"В них запланирован комплекс отделочных работ, а также установка дверей, розеток, осветительных приборов, моек и плит на кухнях и всей необходимой сантехники", – добавила она.

В вестибюле отдельно сделают помещения, где жильцы смогут оставлять коляски и уборочный инвентарь. Между этажами будут перемещаться современные лифты. В нежилой части предусмотрена общественно-деловая застройка.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Здесь появятся детские площадки и зоны отдыха. Также будут проведены работы по озеленению.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Глаголева в столичном районе Хорошёво-Мнёвники стартовало строительство дома по программе реновации. Там ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания.

До этого Сергей Собянин рассказал, что жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. По словам мэра, с начала года в Москве подобрали 27 территорий под строительство, а также ввели в эксплуатацию 36 домов.



Новый жилой комплекс по программе реновации построят в Гольянове