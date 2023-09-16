Дом по программе реновации построят в Косино-Ухтомском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект дома по программе реновации в столичном районе Косино-Ухтомский согласовали. Его построят на Оренбургской улице, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

По словам председателя комитета Анны Яковлевой, в новостройке сделают подземную парковку. Дом рассчитан на 148 квартир, из них 36 однокомнатных, 82 двухкомнатные и 30 трехкомнатных. Для маломобильных жильцов построят несколько двухкомнатных квартир.

Во всех помещениях специалисты проведут отделочные работы, установят осветительные приборы, двери, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику.

"Специалисты устроят проезды и пешеходные тротуары, детские и спортивные площадки, места для отдыха взрослого населения. В дополнение к этому будут установлены малые архитектурные формы и выполнено комплексное озеленение", – добавила Яковлева.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Глаголева в столичном районе Хорошёво-Мнёвники стартовало строительство дома по программе реновации. Там ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания.

До этого Сергей Собянин рассказал, что жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. По словам мэра, с начала года в Москве подобрали 27 территорий под строительство, а также ввели в эксплуатацию 36 домов.

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