Археологи отреставрировали счетный жетон, найденный в Старомонетном переулке

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Археологи отреставрировали старинный счетный жетон, найденный во время раскопок в Старомонетном переулке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, его отчеканили в Нюрнберге в период между 1586 и 1635 годами. Находку передадут в фонд Музея Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, монетовидные жетоны чеканили в Европе с XIII по XIX век. Жетон, обнаруженный в Старомонетном переулке, скорее всего, использовали для игр. На нем сохранились надпись с поговоркой об изменчивости фортуны, клейнод Священной Римской империи, а также узор с лилиями и коронами.

Ранее сообщалось, что большую курительную трубку XVIII века нашли на Тверской улице в Москве. Емельянов рассказал, что трубку нашли в районе дома 10. Ранее археологи обнаружили подобную трубку в Замоскворечье. Свежая находка имеет граненую эллипсовидную чашку, украшенную штампованными орнаментами раковины моллюсков и растительными узорами. Размер трубки составляет 10 на 6 сантиметров.

До этого сообщалось, что в ходе реставрации в главном доме столичной усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала ХХ века. Их нашли в закрытой нише стены. По словам директора музея Кристины Трубиновой, эти пластинки ранее считались пропавшими.



Монеты времен императрицы Елизаветы Петровны нашли на Тверской улице в Москве

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