В Москве впервые проведут фестиваль "Булгаков Фест" 15 мая

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

В день рождения писателя Михаила Булгакова, 15 мая, в Москве проведут фестиваль "Булгаков Фест: киновселенная Михаила Булгакова", посвященный его творчеству. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль будет организован Музеем Михаила Булгакова в партнерстве с Госфильмофондом России и кинотеатром "Иллюзион".

В двух залах кинотеатра на Котельнической набережной с 10:00 до 21:00 прочитают познавательные лекции, а также покажут лучшие экранизации произведений знаменитого писателя.

Кроме того, всех гостей ждут джазовый концерт, книжный развал, вечер винила, интерактивная фотозона "Кинопробы" и обсуждения творчества Булгакова с участием булгаковедов и поклонников автора, в том числе звезд кино и театра.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 мая в 14:00 в большом зале кинотеатра. Также в этот день все три площадки Музея Михаила Булгакова – на Большой Садовой, Большой Пироговской улицах и в Большом Афанасьевском переулке – будут работать бесплатно.

Организаторы ожидают, что подобный фестиваль станет ежегодной традицией. Пройти предварительную регистрацию можно будет на сайте музея.

Ранее сообщалось, что ежегодная акция "Ночь в музее" состоится в Москве 20 мая.

По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, в нем примет участие большинство подведомственных музеев, которых насчитывается 102. На некоторые мероприятия культурных площадок потребуется предварительная регистрация.

В рамках познавательной акции столичные культурные площадки проведут более 220 мероприятий.

Москвичам рассказали об акции "Ночь в музее" в 2023 году