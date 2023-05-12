На портале "Узнай Москву" появился маршрут по местам, связанным с поэтом Вознесенским

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" по случаю 90-летия со дня рождения Андрея Вознесенского появился маршрут по местам, связанным с жизнью поэта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На стихи Андрея Вознесенского написано множество песен, ставших хитами, знакомых слушателям не только в нашей стране, но и за рубежом. Новый маршрут на портале "Узнай Москву" – это возможность немного углубиться в историю и пройтись по уголкам столицы, значимым для поэта", – отметили в департаменте информационных технологий Москвы.

Отправной точкой маршрута является 4-й Щипковский переулок в районе Замоскворечье, где прошло детство поэта. Он учился в одной из старейших школ города, которая ныне входит в состав школы № 627 имени генерала Лелюшенко. А одним из его одноклассников был будущий режиссер Андрей Тарковский. С 2018 года в том же районе, но на Большой Ордынке, открылся Центр Вознесенского.

Еще одной точкой маршрута стала высотка на Котельнической набережной, в которой долгие годы поэт жил со своей супругой и музой Зоей Богуславской. Гостями пары в разные годы становились американский писатель Курт Воннегут, сенатор США Эдвард Кеннеди и другие знаменитые личности. Отдельным пунктом в экскурсии по местам Вознесенского стал дачный поселок Переделкино, где поэт провел последние годы своей жизни.

Подробнее ознакомиться с местами маршрута можно на сайте проекта. Все точки отмечены на специальной интерактивной карте, о каждой из них можно узнать подробнее, перейдя на соответствующие страницы.

Ранее приложение онлайн-гида "Узнай Москву" модернизировали. В нем обновили интерфейс, улучшили системы поиска и аудиогида. Кроме того, в сервисе появилась возможность задать радиус от одного до пятидесяти километров от текущей точки нахождения, поставить фильтр по районам, виду экскурсий и наличию мультимедиа.