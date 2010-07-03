Около пяти тысяч точек раздельного сбора мусора создали в Москве

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Фото: depositphotos/stokkete
Около пяти тысяч точек раздельного сбора мусора создано в Москве в рамках подготовки к переходу на раздельный сбор.
Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, "сейчас активно идет пиар-кампания, проходят разные просветительские и образовательные мероприятия". В этом году таким образом собрано более 40 тонн отходов.
В частности, москвичей ежегодно приглашают поучаствовать в акции "Разделяй и используй", а также проводят в школах акции "Батарейки, сдавайтесь!" и "Бумажный бум".
Кульбачевский также напомнил, что сейчас идет акция "Искусство ради экологии", в рамках которой на пунктах приема вторсырья можно обменять мусор на билет в театр.
Чиновник отметил, что основные участники акций, которые "задумываются о своем будущем, будущем своих детей, ну и просто любят свой город", – москвичи в возрасте от 20 до 40 лет.
Ранее сообщалось, что почти три тысячи контейнерных площадок оборудуют баками для раздельного сбора мусора в столице до конца года.
Переход на раздельный сбор мусора в столице будет происходить в несколько этапов, первый из которых начнется с 1 января 2020 года.
"Это наш город": в точках приема отходов можно будет обменять бумагу на билет в театр
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