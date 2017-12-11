Более 800 пивных ресторанов в Москве готовы к ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Более 800 пивных ресторанов в столице готовы принять болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, рассказал замруководителя департамента торговли и услуг Москвы Александр Иванов.
В столице есть 49 ирландских, 54 английских и 73 крафтовых пабов, 22 немецких, 11 бельгийских и 28 чешских пивных, 236 пивных бара, 207 пивных ресторанов и 122 спортбара, 56 стейкхауса. Всего в городе доступно свыше 800 предприятий пивной зоны, расположены они по всей столице. "Поэтому создание пивной карты и специальных пивных маршрутов – задача для туристических историй. Специализированных мероприятий скорее всего не будет. Но, возможно, все изменится, мы работаем над этим", – цитирует Иванова Агентство "Москва".
Меню ресторанов к чемпионату переведут на английский язык. Иванов отметил, что предприятия питания получили специальные методические рекомендации. Некоторые рестораны могут перевести меню и на другие языки. Замруководителя ведомства напомнил, что сейчас на городских мероприятиях встречается, как правило, три языка: английский, китайский и русский.
Глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев подчеркнул, что вся инфраструктура Москвы готова к ЧМ-2018. Первые испытания прошли стадионы, а недочеты, обнаруженные тестовом матче в "Лужниках", устранят. Подготовлена в том числе и транспортная инфраструктура. Свыше 1,1 тысячи отелей уже прошли классификацию.
Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Команды будут представлять группу А.
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