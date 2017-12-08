В ресторанах городов-организаторов ЧМ-2018 появится "футбольное меню"

Фото: портал Москва 24

"Футбольное меню" для болельщиков предложат в ресторанах городов-организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году. В меню войдут традиционные блюда национальной кухни, которые позволят лучше ощутить культурное своеобразие регионов, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов, передает Агентство "Москва".

"Пребывание в России будет комфортным для представителей всех культур и вероисповеданий. Ростуризмом с 2016 года реализуется программа "Русское гостеприимство", которая нацелена на адаптацию сервиса в гостиницах, аэропортах, ресторанах, вокзалах, музеях под индивидуальные особенности и специфические потребности различных массовых культурных групп", – добавил глава Ростуризма.

В городах проведения матчей разработаны специальные туристические маршруты болельщиков. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.