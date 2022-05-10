Столичный производитель экологичных моторных масел увеличит выпуск на фоне роста спроса

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Столичный производитель смазочных материалов "Куппер" планирует нарастить объем выпуска продукции на фоне роста спроса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации департамента инвестиционной и промышленной политики города, за I квартал текущего года обрабатывающая промышленность выросла более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В частности, производитель смазочных материалов "Куппер" рассчитывает значительно увеличить выпуск продукции в 2022 году", – подчеркнул глава ведомства Владислав Овчинский.

По словам специалиста, в 2021 году предприятие изготовило более 150 тонн моторного масла, что в 1,5 раза больше 2020 года. Продукцию из отечественных материалов можно применять в разных видах транспорта, а также в машиностроении и для сельскохозяйственной техники.

Основатель компании "Куппер" Сергей Мамыкин рассказал, что моторное масло на предприятии создают с использованием меди. Благодаря этому в готовом продукте нет фосфора, серы, магния и кальция. Специалист также добавил, что применение такого экологичного масла снижает расход топлива и скорость износа двигателя.

В настоящий момент моторное масло и смазочные материалы "Куппер" тестируют на базе одного из крупнейших в России предприятий по переработке и утилизации металлолома. Данная программа реализуется при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные промышленные предприятия смогут арендовать землю для строительства новых производств и реконструкции существующих объектов по льготной ставке. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, участки предоставят за 1 рубль.

Также стало известно, что из бюджета столицы в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно направят 10 миллиардов рублей. Власти таким образом компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам.