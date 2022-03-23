Предприятиям Москвы компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам

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Из бюджета столицы в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно направят 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы находится в постоянном диалоге с промышленными предприятиями города и оперативно реагирует на их запросы. Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам станет одной из важных мер по поддержке производств города в условиях санкций. Мы приняли решение открыть доступ к этой преференции всем предприятиям обрабатывающей промышленности, вне зависимости от вида деятельности", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Получить помощь смогут предприятия, которые зарегистрированы в Москве и работают на ее территории не менее двух лет, а также соответствуют требованиям по численности сотрудников.

Ранее Ефимов сообщил, что столичные власти разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов. На текущий год снижена ставка за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5% для новых договоров под строительство. Также в столице продлили действие банковских гарантий до шести месяцев при смене вида разрешенного использования земли.

Кроме того, застройщики и собственники, арендовавшие землю без торгов и изменившие вид разрешенного использования участков, получат возможность отсрочить свои платежи на шесть месяцев за второй квартал 2022 года.

До этого Владимир Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.

Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства.