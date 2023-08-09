Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 500 заявок приняли на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Промышленный дизайн помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы, сокращая затраты на разработку и выпуск продукции. В столице создается благоприятная среда для развития этого направления. Прием заявок на соискание премии начался 10 июля и завершился 31 июля. За это время мы зарегистрировали свыше 500 заявок из 36 регионов России в восьми категориях", – рассказал Ефимов.

Он уточнил, что лучшие будут определены в столице в конце августа. Они смогут разместить на своей продукции специальный знак лауреата, повышающий статус изделия и демонстрирующий положительную оценку специалистов.

Эксперты дадут оценку мебели, предметам интерьера, электрическим устройствам, транспортным средствам, объектам городского дизайна, бытовой химии, упаковке продуктов питания, дизайну в стиле хай-тек, обуви в двух номинациях – "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип". Кроме того, народное голосование выявит победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что каждый может выбрать лучший промдизайн России. Он подчеркнул, что все заявки на участие прошли модерацию. Их опубликовали на сайте конкурса.

"Сделать это можно при помощи народного голосования, которое определит обладателя приза зрительских симпатий и продлится до 11 августа 2023 года включительно", – добавил Овчинский.

В июне в рамках ПМЭФ Сергей Собянин, глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали меморандум о развитии образовательного направления "Промышленный дизайн". Документ предусматривает реализацию совместных проектов и организацию мероприятий для развития данного направления в столице.

В июле Собянин сообщил об учреждении премии "Лучший промышленный дизайн России".