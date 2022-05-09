Почти 10 тыс машин задействовали для уборки улиц Москвы после празднования 9 мая

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы промыли дороги Москвы после праздничных мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства Москвы.

"В уборке города задействовано около 10 тысяч единиц техники, работу всех систем жизнеобеспечения обеспечивают 100 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства", – говорится в сообщении.

Уточняется, что коммунальщики продолжат работать в усиленном режиме до конца праздничных дней 10 мая.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы восстановили движение после парада Победы. В частности, ограничения сняли на улице Большая Ордынка, Пятницкой и Москворецкой улицах, Новой и Пушкинской площадях, в Большому Путинковском переулке.

В параде на Красной площади по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. С поздравлением для россиян выступил глава государства Владимир Путин.

