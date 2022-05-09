Закулисье парада Победы. Прямой эфир

В столице состоится парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наши зрители могут наблюдать за последними приготовлениями, построением солдат и техники в прямом эфире.

В самом начале парада диктор скажет: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь." После этого знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка пронесет перед трибунами российский флаг и Знамя Победы.

В параде примут участие свыше 11 тысяч военнослужащих и будут задействованы 131 единица военной техники.

В составе механизированной колонны, которую возглавит танк Т-34-85, можно будет увидеть танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашину "Тайфун-К".

Над Москвой пролетят Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

Истребители МиГ-29СМТ пролетят, выстроившись буквой Z в поддержку российских военнослужащих, которые выполняют специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР.

После парада в Александровском саду будут возложены цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В этот же день в центре столицы пройдет шествие "Бессмертный полк", а вечером с 36 площадок будет запушен праздничный салют.