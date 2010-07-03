Фестиваль "Ритм моего города" продлили до 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль "Ритм моего города" на ВДНХ продлили до 8 сентября. Он завершится грандиозным гала-концертом известных исполнителей и рэперов–победителей конкурса. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В праздничные выходные, помимо концертов звезд хип-хоп сцены, в том числе американского рэпера Xzibit, гостей ВДНХ ждет финал масштабного конкурса "Ритм моего города". На участие в музыкальном состязании поступило более 700 заявок от рэп-исполнителей из Москвы, Новочеркасска, Барнаула, Екатеринбурга, Красноярска и других городов. Претенденты должны были иметь опыт выступлений не менее года. В итоге жюри выбрало 75 музыкантов и хип-хоп групп вместо запланированных 60-ти.

В течение 12 дней конкурса-фестиваля они демонстрировали свое мастерство на ВДНХ. Артистизм конкурсантов, технику и стиль исполнения, качество текстов оценивали по десятибалльной шкале авторитетные представители хип-хоп индустрии, в том числе американский клипмэйкер Дэн Меламид, первый граффити-райтер СССР Вадим Мейкшанс (Крыс), рэперы Баста, Антоха МС, Лигалайз, Батишта, Смоки Мо и Хамиль, а также участники хип-хоп объединения Da Boogie Crew. В финал вышли шесть исполнителей и столько же групп.

7 сентября поклонники рэпа узнают имена обладателей Гран при, а также трех первых мест среди сольных исполнителей и творческих коллективов. Также будет объявлен исполнитель, завоевавший приз зрительских симпатий в соцсетях. Шоу начнется в 16:30. Победителей со сцены поздравят члены жюри: Батишта, Смоки Мо и Лигалайз.

В этот же день пройдут бесплатные концерты известных российских рэперов: Зомба, Кравца, CYGO и Леши Свига. Кроме того, в 21:10 на сцену выйдет звезда международного масштаба – Xzibit’. В воскресенье. 8 сентября, "Ритм моего города" подарит посетителям ВДНХ не менее насыщенную концертную программу. На площади Промышленности выступят "Ундервуд" и "Моя Мишель", а также кавер-бэнд "Жюль Верн" и исполнители рэпа и поп-музыки Natan, Andro, Sirotkin, Варвара Визбор, Zoloto.

"Ритм моего города" вошел в программу юбилейного года ВДНХ и объединил пять тематических недель, посвященных разным аспектам молодежной уличной культуры. Неделя Street Music продлится с 2 по 8 сентября.