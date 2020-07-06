В ТиНАО организуют вертолетные прогулки

Фото: stroi.mos.ru
В ближайшее время в ТиНАО завершится строительство вертодрома для аэротакси, из которого будут организованы вертолетные прогулки по Подмосковью, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.
Глава ведомства Владимир Жидкин уточнил, что работы планируется завершить в течение нескольких недель после нормализации эпидемиологической обстановки. Он отметил, что вертодром строят возле станции метро "Прокшино" Сокольнической линии, рядом с бизнес-кварталом "Прокшино".
Вертодром сможет принимать как легкие и средние вертолеты, так и тяжелые борта, в том числе AW139 и МИ-38.
Жидкин добавил, что оператор расширяет парк вертолетов так, чтобы услуги аэротакси были доступны клиентам с разным уровнем дохода. Там же специалисты будут давать уроки пилотирования и организовывать вертолетные экскурсии и прогулки.
Ранее сообщалось, что вертолетная площадка будет иметь хорошую транспортную доступность. К ней можно будет напрямую подъехать с трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также со строящейся магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово.
Кроме того, в Коммунарке планируют построить Дворец спорта. В частности, в нем оборудуют тренажерные и универсальные залы. Стоимость строительства оценивается в 2 миллиарда рублей.
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