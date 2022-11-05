Участок Суворовской улицы перекроют 6–7 ноября из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта будет перекрыто в районе Суворовской улицы с 23:00 6 ноября до 3:00 7 ноября из-за проведения киносъемок. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что перекрытия введут на Суворовской улице от пересечения с 1-м Электрозаводским переулком до владения 9, строения 7 по Суворовской улице. Также ограничения будут на участке: Фигурный переулок от пересечения с 1-м Электрозаводским переулком до дома 3/1 по Суворовской улице.

Кроме того, движения перекроют на 1-ом Электрозаводском переулке от пересечения с улицей Буженинова до пересечения с Фигурным переулком.

Ранее сообщалось, что с 12 октября по 12 ноября 2022 года будет ограничено движение транспорта на участке внутренней стороны 65 км МКАД в районе Неманского проезда из-за реконструкции инженерных сетей. Уточнялось, что будет перекрыт участок в районе дома 18 по Неманскому проезду, работы будут проводиться с поэтапным занятием одной полосы.

До этого также стало известно, что с 10 октября движение транспорта по улице Жебрунова будет частично ограничено в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей. Одна полоса будет недоступна для проезда с 10 октября 2022 года по 3 апреля 2023 года, а также с 28 июня по 1 августа 2023 года.



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